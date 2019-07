Kvinne bosatt i Tromsø omkom etter lynnedslag under terrengløp

nyheter>>

En kvinne bosatt i Tromsø døde under terrengløpet Südtirol Ultra Skyrace i Sør-Tyrol i Italia etter at hun ble truffet av et lyn.

Det var Nordlys som omtalte saken først.

I en pressemelding fra løpet skriver de at hendelsen inntraff klokken 19.15 lørdag kveld.

Troms Politidistrikt ble varslet om hendelsen ved midnatt natt til søndag.

– Vårt oppdrag har vært å varsle hennes nærmeste pårørende, sier operasjonsleder Rune Nilsen til iTromsø.

Stoppet på grunn av været

En gruppe løpere var på veien når den 44 år gamle kvinnen ble truffet av lynet. Om lag 30 minutter før ulykken hadde løpet blitt stoppet på grunn av værforhold, likevel var det flere løpere som var mellom punktene hvor de ble stoppet. Blant annet gruppen kvinnen fra Tromsø var en del av.

– Vi er sjokkerte og rystet over denne tragiske hendelsen. Vi kondolerer så mye til løpernes familie, sier Josef Günther Mair, styreleder i komiteen som organiserer løpet i pressemeldingen.

Noen av løperne som observerte ulykken ringte etter nødetatene, som kom til stedet og fløy henne til sykehuset med redningshelikopter.

– Tragisk

Utenriksdepartementet er kjent med saken.

– Utenriksdepartementet er kjent med at en norsk borger har omkommet i Italia. Vi kan ikke kommentere ytterligere enkeltdetaljer i saken, sier pressetalsperson Per Wiggen i Utenriksdepartementet til iTromsø.

Daglig leder i Midnight Sun Marathon, Nils I. Hætta, hadde akkurat hørt om dødsfallet da iTromsø tok kontakt med ham.

– Det er tragisk. Utrolig tilfeldig at det skjer oppe i fjellet. Det er sånn som skjer i arrangementer at det av og til skjer dødsulykker. Det er en risiko som er med, så er det ganske tilfeldig at været er årsaken, sier Hætta og fortsetter:

– Selv med mange løpere i Tromsø, er det en liten by, så man kjenner til mange av løperne. Dette var et ultratrerrengløp. Det miljøet er kanskje litt mindre. Det er uansett spesielt trist for de nærmeste å få en slik en beskjed, sier Hætta.