Derfor kan det være lurt å godta fartsboten på stedet

Enkelte ganger velger byens bilister å tråkke for hardt på gasspedalen. Hvis lovens lange arm er i nærheten kan dette resultere i en fartsbot, formelt kalt forenklet forelegg.

Vises ikke i vandelsattesten

Sjåfører som får et forenklet forelegg kan velge mellom å godta eller avslå. Om det vedtas, må sjåføren betale en viss pengesum avhengig av overtredelsens art og alvor. Det er imidlertid én fordel ved å bite i det sure eplet, fremfor å avslå og la saken gå videre i systemet, sier seksjonsleder i politiets enhet for vandelskontroll og politiattest, Leif Sætrum.