Norges varmerekord på 35,6 grader kan være tangert i Nordland

nyheter>>

– Meteorologisk institutt dobbeltsjekker at stasjonen fungerer som den skal, tvitrer Meteorologene sent lørdag ettermiddag.

Vakthavende statsmeteorolog Martin Granerød opplyser til NTB at det er uklart når stasjonen blir sjekket. Ifølge ham kan det la seg vente til over helgen

– Vi har i hvert fall en måling på 35,6, sier han. Det kan være flere ting som fører til at en måling blir funnet ugyldig.

– Har man for eksempel en stasjon med mye asfalt i nærheten, kan det være grunn nok til at målingen ikke blir gyldig. I for eksempel Oslo kan én temperatur bli målt på Blindern, mens det i sentrum vil være høyere temperatur fordi sola reflekteres fra asfalten, forklarer Granerød.

35 grader i Mosjøen

Den høyeste verifiserte temperaturen lørdag ble målt i Mosjøen før klokken 17, med 35 grader.

Den gamle fylkesrekorden for Nordland var på 33,8 grader. Hvis målingen fra Laksfors også bekreftes, er fylkesrekorden slått med hele 1,8 grader. Også Sogn og Fjordane har fått ny fylkesrekord, med 33,9 grader ved Fjærland.

Sett over det hele, har Nordland vært et av Europas varmeste steder lørdag. I Saltdal er det målt 34,6 grader og i Godøy er det målt 33,6 grader. Det skriver VG.

Ifølge Granerød vil temperaturene gradvis bli lavere inn mot neste uke.

Hetebølge i Europa

De siste dagene har den ene varmerekorden etter den andre falt i både Frankrike, Tyskland, Nederland, Belgia og Storbritannia. I de fleste landene lå temperaturen torsdag over 40 grader. I Paris ble det registrert hele 42,6 grader.

Klimaeksperter mener at lignende hetebølger trolig vil bli regelen mer enn unntaket de neste årene.

Daniela Jakob, som er leder for Climate Service Center Germany (GERICS), sier at det avhenger av om klimaendringene kommer under kontroll, og om menneskene kan begrense den globale oppvarmingen til 2 grader eller mindre.

– Da vil vi ha et lignende klima som i dag mot slutten av århundret. Det vil være hetebølger, noen av dem uvanlige sammenlignet med for 30–40 år siden, men været vil være likt det vi har nå, sier hun.

Hun legger til at hetebølger blir både mer sannsynlige og mer alvorlige i takt med et varmere klima.