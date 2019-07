Helseministeren vil orientere Stortinget om ambulanseflykrisen

nyheter>>

Etter at selskapet Babcock SAA overtok driften av ambulansefly i Norge 1. juli, har det vært svekket beredskap i luftambulansetjenesten. 12. juli sendte Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe et brev til helseminister Bent Høie hvor hun ba statsråden gi en full redegjørelse for ambulanseflykrisen.

Nå har helseministeren svart at han vil orientere om operatørbyttet etter at Stortinget samles i oktober. Det opplyser Øyvind Bosnes Engen, helsepolitisk rådgiver for Senterpartiets stortingsgruppe, i ei pressemelding.

Mads Gilbert om ambulanseflykrisen: – Vi kan ikke tåle det mye lenger Luftambulansekrisen går inn i sin fjerde uke. – Det kan ikke vare. Det er ikke et argument at det ikke har kostet liv, sier overlege Mads Gilbert.

– Avgjørende med raske svar

Toppe mener det er positivt at Stortinget får en orientering. Samtidig er hun kritisk til at helseministeren på nåværende tidspunkt ikke kan svare på spørsmål om krisens varighet, ekstrakostnader eller konsekvenser for helsetjenesten for øvrig.

– Krisen i ambulanseflytjenesten er akutt og uholdbar. Derfor er det ikke beroligende at helseministeren ikke kan svare på hvor lenge han forventer at situasjonen kommer til å fortsette, eller hvordan krisen rammer helsetjenesten for øvrig. Av hensyn til alle som nå må leve med svekket helseberedskap, er det avgjørende å få svar på disse spørsmålene så raskt som mulig, sier Toppe.

Debatt: Sur klagesang fra Arbeiderpartiet I avisa iTromsø hevder Ap-politikerne Bjørnar Skjæran, Cecilie Myrseth og Bjørn Inge Mo at regjeringen har forårsaket en luftambulansekrise i Nord-Norge. Det stemmer ikke.

– Hvem skal betale?

Toppe har bedt Høie om å redegjøre for ekstrakostnader operatørbyttet har medført, og for hvem som skal dekke kostnadene. Hun har også bedt om en redegjørelse for hvor lenge ministeren forventer at den svekkende beredskapen vil vare, og hvordan han vil sikre forsvarlig beredskap i ukene og måndene fremover.

Toppe ønsker i tillegg svar på hvilke konsekvenser situasjonen får for kontrakten med Babcock, og hvilke konsekvenser den svekkende beredskapen i luftambulansetjenester får for helsetjenesten for øvrig.