EU tilbakeviser planer om kunstgressforbud: – Ikke sant

– Noen aviser skriver at EU ønsker å forby kunstgressbaner. Dette er ikke sant, skriver de på sin offisielle Twitter-konto.

Mandag meldte flere aviser, deriblant VG, at EU ville forby kunstgress om to og et halvt år, etter at tyske Welt am Sonntag først omtalte saken.

Ifølge Aftenposten måtte EU tirsdag poengtere at det dreide seg om gummigranulat, ikke selve kunstgressmattene. Det er de svarte gummikulene Det europeiske byrået for kjemikaler (Echa) ønsker å fjerne, noe blant andre The Guardian omtalte i 2019.

– Generelt vurderer vi hvordan vi best takler miljø- og helsekonsekvensene fra mikroplast og oppmuntrer til å utvikle andre alternativer, sier en talsperson for EU-kommisjonen.

Dette kommer ikke som noen overraskelse på anleggssjefen i NFF, Ole Myhrvold.

– Mye av det som har blitt skrevet er feil. Jeg har forsøkt å oppklare at det ikke gjelder kunstgress, men at det er granulat det går på. Det kan være oppmalte bildekk eller nyproduserte plastkuler, sier Myhrvold.

UEFA hardt ut mot forbud

I et brev fra UEFA til EU som Aftenposten har fått tilgang til kommer det tydelig frem hva det europeiske fotballforbundet mener om saken.

115,5 millioner timer med banekapasitet og 27,6 millioner færre fotballspillere er noen av konsekvensene et forbud vil medføre, skal vi tro brevet.

Ifølge en undersøkelse av Synthetic Turf Council vil kreves det 85 000 nye naturgressbaner for å erstatte 17 000 kunstgressbaner, skriver Aftenposten.

Ryktene om kunstgressforbud vakte reaksjoner i Fotball-Norge. Daglig leder i Tromsø IL, Kristian Høydal, var blant de mest kritiske.

– Da må vi starte en annen idrett, slo han fast.

Heller ikke Ole Myhrvold har tro på at et forbud er gjennomførbart, men sier at de jobber hardt for å finne alternativer.

– Det foregår veldig mye utvikling, så vi håper vi kan få et produkt som vi vil være tilfreds med. Utfordringen hittil har vært prisen, og at det ikke har vært godt nok spillemessig og vedlikeholdsmessig.

Omstridt miljødebatt

Det er bare Åråsen, Haugesund, Lerkendal, Brann og Nadderud som har naturgress på sine baner i eliteserien. I tillegg har landslagsarenaen Ullevaal naturgress.

Vulkanisert gummi regnes som mikroplast og kan ikke brytes ned i naturen. Mikroplast regnes som en av de store miljøverstingene.

– Det er uakseptabelt for vår største idrett, fotballen, at de er en av de aller største forurenserne i Norge, sa daværende leder av Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson til TV 2 i 2018.

Denne påstanden tilbakevises imidlertid av Ole Myhrvold i NFF, som viser til en rapport fra dansk Teknologisk Institut, som UEFA støtter seg til i sin høringsuttalelse.

– Mikroplast er sannsynligvis et stort miljøproblem, men kunstgressbaner bidrar i svært liten grad til dette. Alt det vesentlige utslippet finner du rundt banene hvor snø har blitt frest over gjerdet rundt banen. Granulat fra oppmalte bildekk er tyngre enn vann, og vil sedimenteres i sandfang rundt banen og ikke havne i havet, slik det har blitt hevdet, sier han.

Kommunikasjonsdirektør i NFF, Svein Graff, omtaler kunstgressforbud fra 2022 som «urealistisk», og nå virker det altså som at han får rett.

– Vi jobber for å redusere granulatsvinn og har iverksatt flere tiltak som blant annet kampanjen «På banen». Vi veileder klubber og holder kurs der vi demonstrerer tiltak de kan iverksette på sine baner, sa kommunikasjonsdirektør i NFF, Svein Graff.