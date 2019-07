Død mann funnet i vannet på Andenes

nyheter>>

Like etter klokken 18 søndag rykket politiet ut fra Sortland med blålys og sirener. Også brannvesenet i Andøy og ambulanse var på stedet for å bistå etter at forbipasserende har funnet en person i havet på Andenes.

– De har dratt han i land, og han er erklært død. Det jeg kan si på nåværende tidspunkt er at det er en voksen mann, men vi har ingen identifikasjon på vedkommende, sier operasjonsleder Mari Lillestø.

Hun legger til at politiet gjør undersøkelser på stedet.

– Når vi finner en død person og ikke vet hva som er skjedd, behandler vi det som en politisak. Vi har ingen holdepunkter per nå som tilsier at det har skjedd noe kriminelt, det vil etterforskningen vise, sier operasjonslederen.

Mannen ble funnet i området ved Andøy videregående skole, inn mot Andfjorden. Området ligger på østsiden av Andenes.

– Vi holder på med å ta vitneavhør på stedet nå, sa Lillestø søndag.

Politiet har forut for søndag ikke hatt noen leteaksjon i området etter savnede personer.

Mannen bærer ikke preg av å ha ligget lenge i sjøen, opplyser operasjonslederen.