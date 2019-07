Ble tatt med ulovlig trimmet moped

nyheter>>

Sent lørdag kveld hadde politiet to trafikkontroller i Harstad, samt én på Andøy. Dette med en klar hensikt om å ta flere regelbrytere. En av dem var en ung mopedfører som fikk forelegg etter å ha påtruffet politiet natt til søndag. Det var i Medkila at patruljen i Harstad hadde hatt kontroll da mopedføreren ble vinket inn.

- Det ble utstedt et forenklet forelegg for ulovlig trimming av moped og et forenklet forelegg for å ha kjørt 74 km/t i 60, melder Troms politidistrikt klokken 23.20.

Tidligere på kvelden hadde politiet avholdt trafikkontroll på Møkkeland i Harstad. Fire førere fikk bøter på grunn av for høy hastighet i 50-sonen. Høyeste målte hastighet var 67 km/t. Én person fikk gebyr for manglende bruk av bilbelte.

Også på Andøy avholdt politiet trafikkontroll. Seks førere fikk forenklet forelegg i 50-sonen på Åse. Høyeste hastighet ble lasermålt til 65 km/t.