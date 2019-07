nyheter>>

Ferske tall fra Easypark viser at Harstads innbyggere bruker mobilen til å betale for parkeringen som aldri før. I årets første kvartal har det vært en vekst på hele 40 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Ludvik Eide, markedsansvarlig i Easypark, sier han er fornøyd med at stadig flere i Harstad og omegn får øynene opp for Easypark-appen. Han kan også bekrefte at den positive trenden er i tråd med landet generelt. På landsbasis har veksten vært på hele 44 prosent.