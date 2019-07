Derfor svermer møkkflua rundt hodet ditt

nyheter>>

Den siste tiden har flere turgåere blitt plaget av store mengder med svarte fluer som svirrer rundt hodene i timevis, og over lange strekninger. Biolog og insektforskeren Jon Peder Lindemann merket selv fluesvermene nylig, da han var på fjelltur.

– Jeg var på tur nylig og merket masse fluer av sorten jeg antar er Muscidae, også kjent som møkkflua. Disse tilhører en artsfamilie, hvor noen er parasitter og andre er biller, men jeg vet ikke for sikkert hvilken type fluene jeg påtraff er, forteller Lindemann.

Vil smake på svetten din

Den svarte flueskyen som nekter å forsvinne når den først finner deg er tiltrukket av en væske de fleste turgåere avgir: svette.

– Som mange andre insektarter liker møkkflua svette. Den drikker svetten av oss slik at den får salt i seg. Men de drikker ikke blod, og dermed kan de ikke stikke oss, forklarer insektforskeren.

Vanskelig å unngå

I forsøket på å unngå møkkflua har enkelte prøvd å gni hvitløk i håret. Insektforskeren vet ikke om dette fungerer, men tviler på at en slik løsning er effektivt.

– Møkkflua har svært god luktesans. På kroppen og antennene har den sansehår som kan kjenne svettelukta på lang avstand. I tillegg merker den varme på kortere distanser. At noen gnir hvitløk i håret er jeg usikker på om fungerer, men jeg tror ikke det. Myggspray kan forsøkes, men tviler egentlig på at dette fungerer også. Vi må nok bare leve med den, sier Lindemann.

Mindre fluer på kaldere steder

Møkkfluas irriterende tilstedeværelse gjelder i store deler Nord-Norge og på Facebook melder mange vesterålinger at de er plaget. For å unngå denne kan det være en idé å legge turløypa gjennom et kjøligere terreng.

– Møkkflua er mest aktiv der det er varmt. Da jeg var på fjellet satte jeg i nærheten av et snølagt område. Siden temperaturen var lavere merket jeg betraktelig mindre fluer rundt meg, forteller insektforskeren.

Det finnes også mange «kjerringråd» mot flueplagene.

Geir Bjørn Nilsen – redaktør i Vesterålen Online – som har tatt bildet der fluene svermer rundt kepsen - sier at dette er en måte å unngå de verste svermene.

– Hvis du har en stav med hatt som rager høyere enn hodet, dempes problemet kraftig, sier han til iTromsø.

Et annet tips er å holde seg lavt i terrenget.

– Jeg har lært meg til å legge meg ned når jeg tar pause, da forsvinner fluene fort, sier Nilsen.