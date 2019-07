Målinger fra helikopter i lav høyde

nyheter>>

Målet med målingene er generell geologisk kartlegging, blant annet av geologiske ressurser, og å sørge for en bedre forståelse av den vekslende geologien i Nordland og Troms, melder NGU i en pressemelding denne uke.

Selve målingene foregår ved at helikopteret flyr i linjer i retning øst - vest for hver 200 meter, og med konstant høyde 60 meter over bakken. Under helikopteret henger en målesonde som registrerer variasjoner i jordens magnetfelt og variasjoner i den elektriske ledningsevnen i berggrunnen. I tillegg blir det samlet inn informasjon om radioaktive elementer i bakken. Med disse målingene får forskerne et detaljert bilde av geologien i området.

Resultatene fra undersøkelsen kan først og fremst benyttes ved videre geologisk kartlegging og mineralressursundersøkelser, men også ved grunnvanns-undersøkelser, kartlegging av eventuell fare for radon i hus, og kartlegging av svakhetssoner i fjell.

Målelaget består av en pilot fra helikopterfirmaet Heliscan AS og en operatør fra NGU. Det blir ikke foretatt målinger i dårlig vær, som tåke, regn, snø og sterk vind, og heller ikke dersom solaktivitet gir forstyrrelser i magnetfeltet.

NGU vil utføre målingene i samarbeid med lokalbefolkningen. Dersom målingene er uforenelig med annen aktivitet, ønsker NGU å bli kontaktet slik at mindre justeringer i måleopplegget kan gjøres, melder NGU i en pressemelding denne uke.