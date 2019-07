nyheter>>

Det melder en HT-tipser-

En tysk turistbuss kjørte for kort tid siden i grøfta ved avkjøringen til Lødingen på E10, meldes det rett før klokken 15.00 tirsdag ettermiddag av NRK Nordland.

Oppdragsleder i Politiet Marius Skålvoll sier at politiet er på vei til stedet, men at det ikke er meldt om noen personskader.

Ifølge et tips NRK Nordland har fått er det mye folk i og ved veibanen.