Lam drept av hund i Medkila: – Oppfordrer eier til å ta kontakt

nyheter>>

I tretiden mandag ble Madsen oppringt av politiet, med beskjed om at ett av lammene hans er funnet drept på stien til Hinnstein i Medkila. I tillegg er ett lam skadet.

– Det er forferdelig at noen velger å bryte reglene for båndtvang. Jeg oppfordrer hundeeier til å ta kontakt med meg. Er jævlig at lammet er drept, sier Madsen.