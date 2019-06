Heftig og energisk tilbakekomst

nyheter>>

Team Me var et band som forsvant nesten like raskt som det dukket opp. Etter å ha vunnet Spellemann for «To the Treetops» i 2011, etterfulgt av albumet «Blind As The Night» i 2014, valgte vokalist, låtskriver og gitarist Marius Drogsås Hagen å oppløse bandet året i 2015.

I år samlet riktignok bandet seg igjen, og med både nye låter og flere bandmedlemmer spilte de deres første konsert sammen igjen. Med flere gitarister, vokalister, synth-spillere og til og med en cellist hørtes Team Me ut mer som et velkomponert poporkester enn indieband fredag kveld.

Energisk

Allerede fra åpningen var det klart hvilken type konsert publikum få. Team Me åpnet med et røft og tungt riff, akkompagnert av at vokalist Marius Hagen skrek konserten i gang. Etter åpningssangen fikk publikum høre en overgang til nydelige Show Me, hvor bandet fikk med seg hele publikum.

Team Me live er alt annet enn en kopi av de velpolerte platene deres. På støperiet var bandet råere, røffere og mer løssluppet. Bandet bød masse på seg selv, samtidig som samspillet og detaljnivået i alt fra mellomspill, soloer og overganger mellom sangene var imponerende. Det som virkelig slo an var riktignok det svært fyldige lydbildet som ikke har vært like synlig på platene, spesielt på grunn av koringene av omtrent alle bandets medlemmer, samt celloen til det nye medlemmet Julie Ossum.

Detaljnivået på låtene og de musikalske talentene til artistene tyder på rutine og erfaring. Likevel har Team Me med seg sjeldent mye energi og trykk. Bandet har ikke spilt live sammen på fire år, og den energiske sceneopptredenen tyder på at dette er noe de virkelig har savnet.

Team Me er tilbake

Til tross for noen mediokre sanger i midten, er både allsangstemningen og trykket på det maksimale når bandet drar i gang publikumsfavoritter som F is for Faker, Show Me og With My Hands Covering Both of My Eyes I Am Too Scared to Have A Look at You Now. Alle tre låtene har en melodi, harmoni og fengende refreng som tilsier at de er perfekte arenalåter. Med sine sammenlagt nærmest fem millioner avspillingef på Spotify gjorde bandet lurt i å spare to av disse helt til slutten.

Før bandet gikk i oppløsning i 2015 solgte de ut rockefeller på forhånd, fikk toppkarakter i de nasjonale avisene ved albumspillene, spilte for tusenvis og hentet inn Spellemannspris. Med denne energiske konserten på Festspillene, hvor de også viste frem nye og svært gode låter, kan en med trygghet påstå at bandet virkelig er tilbake.