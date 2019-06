Dette jobber politiet med lørdag

nyheter>>

Rana: Ny mann pågrepet på ACR. Mistenkte har slått til flere personer og utøvd skadeverk på bil, melder politiet klokken 10.33. Vedkommende kjøres til arrest.

Stokmarknes: Elgpåkjørsel med personbil, melder politiet klokken 10.02. Ingen personskader. Etter nærmere undersøkelser viser det seg at sjåfør er beruset. – Sjåfør i 70-årene tatt inn for bevissikring. Sak opprettet.

Workinnmarka: Eier savner hunden sin i området Vestavinden, melder politiet klokken 09.05. Hunden skal være svart, liten Staffordshire bullterrier. Hvis noen vet hvor dan kan befinne seg, ring politiet på 02800, oppfordrer etaten.

Storforshei: Mann i 20-årene mistenkt for ruspåvirket kjøring, melder politiet klokken 08.14. Fremstilles for lege for blodprøve.

Mo i Rana: Trafikkulykke, med mistanke om ruspåvirket kjøring. – To menn fremstilt for legevakt for blodprøvetakning, melder politiet klokken 06.54.

Rana: En mann innbragt for ordensforstyrrelse, melder politiet klokken 03.53. Sak opprettes.

Mo i Rana: En person anmeldt av politiet for kjøring av pirattaxi, melder politiet klokken 03.40.

Sandnessjøen: Mann pågrepet for kroppsskade, melder politiet klokken 02.29. Fornærmede fraktet til legevakt. Politiet oppretter sak.

Skjervøy: En person siktet for promillekjøring etter å ha blitt stanset kjørende på moped, melder politiet klokken 00.37. – Vi har sikret de nødvendige prøver. Sak opprettes.