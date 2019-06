Vakkert og ambisiøst - men engasjerte ikke nok

nyheter>>

Torsdag kveld gjestet Nils Bech Harstad kino. Den tidligere undergrunnsartisten kjent for å blande opera, techno og pop gjorde seg virkelig populær med hans praktfulle cover av O’ Helga Natt i 2016, og nådde da for første gang til et bredt publikum med hans eksperimentelle og konseptuelle musikk. At Bech har nådd ut til et bredt publikum ble tydelig i Harstad kino, hvor mange hadde tatt turen.

Ambisiøst

Nils Bech har blitt kjent for hans sammenblanding av dans, teater og performancekunst, akkompagnert av hans vakre vokal. Det er en slik sammenblanding som har ført til at Bech har mottatt toppkarakter i flere av landets nasjonale aviser. Da han torsdag kom til Festspillene i Nord-Norge var det riktignok en helt ny produksjon som harstadværingene og besøkende fikk oppleve.