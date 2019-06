Svært høy kvalitet, men til tider noe tamt

nyheter>>

28. januar 2017 mottok Highasakite Spellemannspris for beste popgruppe i 2016. Det få visste var at en krangel internt i bandet allerede da hadde startet. Kristoffer Lo, Marte Eberson og Øystein Skar så plutselig ut til å være ute av bandet, samtidig som en bitter strid om navnets varemerke startet. Vokalist Ingrid Helene Håvik fikk beskyldninger mot seg for i ond tro – som privatperson – søke om å registrere varemerket Highasakite hos Patentstyret. Dette begynte en bitter og mye omtalt strid om hvem som bygget varemerket Highasakite; en krangel som har involvert advokater og drittpakker i media.

Etter LÖVs konsert på Støperiet søndag kveld ser det likevel ut til at noe godt har kommet ut av denne krangelen. I november slo nemlig de tidligere Highasakite-medlemmene Marte Eberson og Øystein Skar seg sammen med Martin Halla, vinneren av The Voice i 2012. Resultatet fikk harstadværinger og besøkende være vitne til søndagskvelden.