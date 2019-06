Ragnhild Furebotten og energien

Best kjent fra Hekla Stålstrenga, men også med en stødig karriere som soloartist. Ragnhild er en artist som best får ut energien sin når hun spiller til noen, og ikke i et tomt studio. Derfor valgte hun denne tøffe løsningen, og intet tidspunkt kunne vel være bedre enn Festspillene.