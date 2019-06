- Vil ha liv i sentrum

nyheter>>

Lørdag formiddag ved 11-tiden var mange aktører i gang med å rigge til årets utgave av Walk and Run.

- Vi har flyttet arrangementet fra Stangens til sentrum. Vi ønsker til å bidra til at det kommer flere folk til sentrum denne lørdagen, sier Hans Petter Schjelderup, i stiftelsen Children's Burn & Wound Care Foundation.

Siden 2006 har organisasjonen jobben for å bygge sykehus for brannskadde barn i Etiopia.

- I fjor fikk vi inn rundt 750.000 kroner til formålet. Hittil har vi fått inn rundt 450.000 kroner fra byens næringsliv og arrangementet som ble arrangert i forbindelse med Champions League finalen i Nordic Hall, forteller ildsjelen fra Harstad.

Lørdag formiddag var en rekke av samarbeidspartnerne til Walk and Rund i gang med å klargjøre for årets arrangement.

- Vi har fått en rekke lokale musikere til å spille på scenen som Top Coat har rigget, sier han.

Lørdag formiddag var bandet Ratapakk i gang med sine lydprøver Deretter skulle Harald Troøyen, Kulturskolen, Lindis Trinity, Ida Marie med flere innta scenen i Generalhagen.

- Det er første gang at vi kjører Walk and Run her i Generalhagen. Været er perfekt. Tidligere har vi kjørt arrangementet på Torvet. Vi ønsket oss tilbake til sentrum i år. Her er det flere muligheter for folk, hvis det skulle ha vært en dag med nedbør, sier Hans Petter Schjelderup, en knapp time før arrangementet startet opp.