Dette jobber politiet med lørdag

Digermulen: Kl.10.40: Melding om trafikkulykke med to biler involvert på E10 ved avkjøring til Digermulen. Alle involverte er ute av bilene og ved bevissthet. Trafikkale problemer på stedet, nødetater er på vei, melder Nordland politidistrikt lørdag. Oppdatert 11.25: Storå, E 10. To personer fraktet til Sykehuset for helsesjekk, melder Nordland politidistrikt.

Sandnessjøen: Kl 05.25: Grov voldshendelse tidligere i natt. Fornærmede innlagt på sykehus. Siktede pågrepet. Etterforsking startet, melder Nordland politidistrikt.

Tromsø: Kl 04.22. En vanskelig gjest bortvist fra spisested i sentrum på grunn av sin oppførsel, melder Troms politidistrikt.

Kvaløysletta : Kl 04.20: UP har gjennomført fartskontroll. To bilførere fikk førerkortene sine beslaglagt. Høyeste målte hastighet var 79 km/t i en 50-sone, melder politiet i Troms.

Mo i Rana. E12 Ranenget. Kl. 03.30. UP har i tidsrommet 2215 til 0300 hatt laserkontroll på stedet. Tre førerkort tatt i beslag. Høyeste hastighet 99 i 60 sone. Forholdene anmeldt.

Sømna: Kl 03.32: Nødetatene rykker ut til brann i et gammelt hus. Uvisst om det er noen som bor i huset. Huset fremstår som overtent, melder Nordland politidistrikt.

Tromsø: Kl 03.24. Melding om slagsmål inne på utested i sentrum. En person bortvist fra sentrum frem til i morgen tidlig, melder Troms politidistrikt.

Tromsø: Kl 02.25: Beruset mann innbrakt og innsatt i drukkenskapsarresten. Funnet sovende i sentrum. Var ikke i stand til å ivareta seg selv, melder Troms politidistrikt.

Harstad: Kl 02.25. Beruset mann funnet liggende på en plen i sentrum. Kjørt hjem og overlatt til pårørende, melder Troms politidistrikt.

Sørreissa: Kl. 02.25: Beruset bilfører stanset av patruljen. Hadde heller ikke førerkort. Bilen var påsatt falske kjennemerker tilhørende en annen bil. Blodprøve vil bli sikret og sak opprettet, melder Troms politidistrikt.

Tromsø: Kl 02.25. Patruljen kom over en beruset kvinne som lå på bakken i sentrum. Sendt hjem i taxi med en venninne, melder Troms politidistrikt.

Bardu: Kl 02.25. Patruljen har avsluttet en fest etter klage fra naboer som ikke fikk sove, melder Troms politidistrikt.

Tromsø: Kl. 02.25: Ordensforstyrrelse på en privat adresse. En person hadde fått et kutt i armen i forbindelse med et håndgemeng på adressen. Sendt til legevakten for sjekk/sying. Sak vil bli opprettet.

Innhavet: Kl 2329 fikk vi melding om en bil som hadde kjørt utfor veien. Samtidig fikk vi info som beskrev bilfører som svært beruset. Politi til stedet. Etterforsking startet, melder Nordland politidistrikt.