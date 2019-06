Krasjet rett utenfor lensmannskontoret

nyheter>>

To kjøretøy og tre personer er involvert. En person skal være skadet. Skadeomfang er uvisst.

Halvard Fjukmoen ved lensmannskontoret opplyser til VOL at det er litt tidlig å si hva som har skjedd, men han legger til at det kan virke som om det er snakk om et vikepliktsbrudd. Politiet avhører nå vitner og de involverte i kollisjonen. Begge bilene har skader i fronten.

– Den ene bilen kom ned Nordre Frydenlund Alle, den andre kjørte nordover langs Strandgata da kollisjonen skjedde, opplyser Fjukmoen til VOL.

Han sier det er opprettet sak, og det vil bli vurdert førerkortbeslag.

En person er fraktet til legevakt for sjekk.

Sortland brann- og redning har ryddet krysset. Veien er åpen for ferdsel.