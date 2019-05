Dette jobber politiet med torsdag

nyheter>>

Harstad: Politiet har vært på en privatadresse på Seljestad, meldes det klokken 04.26. Det etter gjentatte klager fra nabolaget på grunn av høy musikk og støy. Festgeneralen ble pålagt å senke lydnivået og ta hensyn til naboene, melder Troms politidistrikt.

Nordland: Stille og rolig natt i distriktet, melder politiet i Nordland klokken 07.25.

Tromsø: Kl. 0115 meldte UP at de har beslaglagt førerkortet til en mann i 20 årene på Kvaløyslett etter at han ble målt til i overkant av 80 km/t i skiltet 50 sone, meldes det klokken 02.35. Mannen mistenkes også for å være ruspåvirket og fremstilles på legevakta for blodprøve. Sak opprettes, melder Troms politidistrikt.

Tromsø: Kl. 2255 onsdag kveld meldte UP at de stanset en bil i Straumbukta og anmelder en gutt i slutten av tenårene for kjøring av bil uten å inneha gyldig førerkort for dette. Sak opprettes.

Drevja: Up har avholdt fartskontroll i 80 sone på Fv 78, meldes det klokken 01.25. Tre bilførere bøtelagt. Høyeste hastighet 112 km/t, melder politiet i Nordland.

Grane: I svingene før selve Granr på E6, fra sør, ligger ett tre over veien og sperrer begge felt, meldes det klokken 01.24. VTS er varslet som vil varske entrepenør, for å fjerne dette. Vær ops dersom du kjører i området, melder Nordland politidistrikt.