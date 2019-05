nyheter>>

Drømmestipendet ble utdelt under konserten Takk for i år onsdag kveld, der elever fra musikk- og dramalinja ved Heggen videregående skole og Harstad kulturskole takker for i år.

– Det betyr veldig mye å få Drømmestipendet. Jeg må rekke en spesiell takk til de som sørget for at jeg ble musiker og fordi jeg ble gitarist. Den første jeg må takke, er søsteren min Mia Dagsvik. Hadde det ikke vært for henne, ville jeg ikke vært interessert i klassisk musikk.