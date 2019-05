Dette jobber politiet med søndag:

nyheter>>

Tromsø: Melding om bil som har kjørt ut i rundkjøringen i Kroken. meldes det klokken 06.19. Fører av bilen, ei kvinne i 60 årene fremstilles på legevakta for blodprøve da det er mistanke om at hun er ruspåvirket. Sak opprettes, melder Troms politidistrikt.

Kasfjord: Politiet har vært på en adresse hvor en fest gikk litt over styr, meldes det klokken 05.20. Det hadde roet seg ned ved politiets ankomst og noen personer som var uønsket på stedet hadde forlatt, melder Troms politidistrikt.

Tromsdalen: Politiet rykker ut til en privatadresse etter melding om slagsmål, meldes det klokken 05.21. Flere menn skal være involvert. Oppdatert: Ro og orden gjenopprettet på stedet. Noen av deltakerne har forlatt adressen, melder politiet klokken 06.20.

Tromsdalen: Gjentatte meldinger om støy fra russen. Vi fant dem ved Amfi Pyramiden kjøpesenter, meldes det løpkken 05.25. De festglade ungdommene fikk beskjed om at det var på tide å avslutte nå og la byens befolkning få fred og ro.

Harstad Mann i 30 årene innsatt i drukkenskapsarrest, meldes det klokken 05.22. Var et ordensproblem og uønsket på en privatadresse, opplyser Troms politidistrikt.

Tromsø: Gutt i slutten av tenårene fremstilles på legevakta for blodprøve da han mistenktes for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand, meldes det klokken 04.25. Gutten innehar ikke førerkort. Sak opprettes.

Tromsø: Mann i 20 årene mistenkt for å ha utøvd vold mot ordensvakt ved et av byens serveringssteder, meldes det klokken 03.24. Politiet har snakket med både fornærmede og mistenkte. Fornærmede anmelder forholdet over helgen. Mistenkte bortvist fra sentrum frem til kl. 0800 søndag morgen, melder politiet i Troms.

Finnsnes: Det har vært en ordensforstyrrelse/slagsmål på en av byens bensinstasjoner, mledes det klokken 03.20. Fornærmede oppsøker legevakta da han blør fra munnen. Politiet har kontroll på mistenkte som bortvises fra sentrum frem til kl. 0800 søndag morgen. Sak opprettes.

Tromsø: Mann i 20 årene bortvist fra et av byens utesteder for resten av natten da han ikke klarte å oppføre seg som forventet, meldes det klokken 03.20.

Sandenessjøen. Båtfører tatt for føring av båt med promille, meldes dte klokken 03.30. Fremstilles for blodprøve, straffesak opprettes, melder Nordland politidistrikt.

Tromsø: Kvinne i 20 årene bortvist fra et av byens utesteder da hun var full og uønsket på stedet.

Tromsø: Politiet har vært på en privatadresse og avsluttet en fest. Festgeneralen har fått et pålegg om å holde det stilt frem til kl. 0800 søndag morgen.

Harstad: Mann i 30 årene geleidet ut av byen pga. beruselse, meldes det klokken 01.30.

Brønnøysund: Melding om røykutvikling fra bygg med flere leiligheter, meldes det kloken 01.30. Beboere evakuerer seg

Tromsdalen: Politiet har avsluttet en fest som forstyrret natteroen til nabolaget, melde det klokken 01.25. Omlag 50 personer satt i marsj fra adressen. Oppdatert: Seks personer har evakuert seg. Fire av disse har pustet inn en del røyk, tilses av helse nå. Røydykkere har berget ut en hund fra bygget. Det jobbes med slukking. Oppdatering: Politiet har evakuert en person fra et nabohus grunnet røykutviklingen, meldes det klokken 02.30. Rett antall evakuert fra bygget er åtte personer. Alle er sendt til legevakt for sjekk. Beboer fra nabohus har fått lov til å komme hjem igjen. Brannvesenet har kontroll på situasjonen. I følge brann på stedet er hele bygget røykskadet. Det jobbes med alternativ bosted for de involverte, melder Nordland politdistrikt.

Harstad: Jente i 20 årene tatt hånd om av politiet og kjørt hjem til familie på grunn av beruselse, melder det klokken 01.25 av Troms politidistrikt.