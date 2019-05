Stortap for HIL

nyheter>>

HIL hadde ikke de beste forutsetningene før kampen, etter at tre av fire forsvarsspillere av ulike grunner ikke var med til Bodø lørdag. Det betydde også at det var nykomponert forsvarsrekke for Jostein Kajanders elever i Bodø. De møtte på et klinisk Bodø/Glimt-lag, som brukte siste del av første omgang på å legge grunnlaget for seier. Da leverte de klinisk angrepsspill mot et HIL-lag som ikke hang helt med i perioden. Pauseresultatet var 3-0 til vertene, før Glimt satte punktum med kampens siste skåring midt i andre omgang.