Flytter bysten av Arvid Hanssen

Bysten av forfatteren Arvid Hanssen (1932-1998) utenfor kulturhuset på Finnsnes flyttes, melder folkebladet.no tirsdag.

Det er riktignok ikke mange meter bysten skal flyttes når den nå blir plassert til venstre for inngangen til kulturhuset. Folkebladet får opplyst at flyttingen skjer for å gjøre plass til parkeringsplasser.

I 2002 ble bysten avduket på Arvid Hanssens plass utenfor kulturhuset på Finnsnes.

Bysten ble utformet av billedhuggeren Nils Aas og en av Hanssens nære venner, Arthur Arntzen, foretok avdukinga.

Forsøket på å flytte bysten tirsdag ble avbrutt, og det vil gjøres et nytt forsøk onsdag.