Nærmere 4.000 flyvninger har blitt innstilt etter at over 1400 piloter gikk ut i streik for en uke siden. Over 300.000 passasjerer har blitt rammet.

– Jeg har full forståelse for at vi har en jobb å gjøre for å vinne tilbake tilliten fra våre kunder, sier Gustafson under pressekonferansen.

Visse trafikkforstyrrelser kan forekomme de nærmeste dagene når ordinær trafikk gjenopptas, skriver SAS i en melding.