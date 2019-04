- Nu skal vi gå mer enn narvikingen

nyheter>>

Målet er å få folket i de to byene i bedre form gjennom appen Ennem.

Denne appen vil gjøre turene veldig morsomme og spennende, for de tror ikke harstadværingen og narvikingen bare uten videre begynner å gå tur. I appen får man vite hvor langt man går eller ser hvordan man ligger an i bykampen. De dette kampen vil gjøre at flere får oppleve gleden av å komme ut i frisk luft og nyte turen. Den digitale løsningen har en nettside som også gir morsomme utfordringer og litt konkurranse med glimt i øyet.

- Dette skal være gøy. Det handler ikke om å være raskest, lengst eller størst. Det handler rett og slett om at de som deltar skal få bedre helse. Målet er å skape meningsfull fritid og et lokalsamfunn der folk, næringsliv og kommunen har en felles aktivitet.

De håper appen skal senke terskelen for å spørre naboen eller andre kjente om å bli med på gåtur.

- Man går i rolig tempo slik at man kan snakke og kanskje bli bedre kjent med hverandre, sier de.

Bremnes har virkelig stor tro på dette og gleder seg til å ta med Cairn Terrieren, Pippi, på tur.

- Jeg tror vi skal slå narvikingene. Det føler jeg meg trygg på, men da må folk laste ned appen og begynne å gå. Bykampen vil foregå i tre uker, så det er viktig at folk gjøre det så raskt som mulig, sier hun.

Ahlsen som er fra Lillehammer synes det er morsomt å være med på å utvikle et nordnorsk konsept.

- På sikt skal hele landet være med, men i første omgang handler det å få flest mulig folk fra nabobyene Narvik og Harstad til å delta. Vi har ikke satt oss noe antall deltakere før vi er fornøyd, sier han.

Jo lenger man går, mer poeng får man, og flere premier kan man vinne.

- Alle kan vinne ulike premier når de når de ulike punktene på kartet i appen. Stedene ligger sentrumsnært, sier han.

Ahlsen og Bremnes påpeker at dette ikke er noen idrettskonkurranse for den enkelte deltaker, men de håper appen, Ennem, skal være med å gi folk motivasjon til å oppleve gleden ved å være aktiv utendørs.

- En gåtur på 15 minutter hver dag vil etter hvert gjøre at du blir i bedre form. I tillegg er det flotte premier å vinne når man kommer fram til de enkelte stedene. Det er bare å følge kartet i appen.

Begge ordførerne i byen har tent på dette, og de bedriftene som er blitt kontaktet liker det de har fått presentert.

- Vi håper næringslivet skal se verdien av at de ansatte blir i bedre form. Dette koster dem ingenting, det er enkelt å administrere og vi tror dette skal være med å bygge bedriftens omdømme, sier de

Ahlsen viser til resultater fra forskerne i Helsedirektoratet som sier bedre folkehelse gir milliardbeløp i velferdsgevinst.

Blir innbyggerne i Harstad i bedre form er velferdsgevinsten 2,1 milliarder, i Narvik 1,6 milliarder kroner.

- Dette er ikke penger som bedriftseierne ser i regnskapet, men alle vet hvor mye sykefraværet koster. En gåtur hver dag gir raskt et bedre selvbilde og arbeidsgiveren vil garantert se de mer på jobb. Det må være vinn-vinn for alle, sier han.

Bak står selskapet Sportif as som har fått med blant andre Vegard Ulvang, Dag Otto Lauritzen og Knut-Eirik Dybdal.

