Påsketrafikken: Økning i ruskjøring, fartsbøter og førerkortbeslag

Årets påsketrafikk har resultert i en betydelig mengde bøter og beslag blant bilistene. Fra palmehelga til 2. påskedag har Utrykningspolitiets kontrollaktivitet i distrikt Nord gitt følgende resultater:

* 1661 kontrollerte

* 479 forenklede forelegg for fart

* 29 førerkort beslag på grunn av fart

* 17 forenklede forelegg for adferd

* 2 førerkortbeslag på grunn av adferd

* 13 rusførere tatt

– Jevnt over er antallet for høyt, innrømmer distriktsleder i Utrykningspolitiet, Geir H. Marthinsen.

Hastighet på 138 km/t

UP-sjefen får ikke lokale tall for Tromsø eller Troms fylke før i slutten av inneværende uke.

– Men jeg ser at også lokalt politi, blant annet i Tromsø, har vært nødt til å gjøre førerkortbeslag i påsken, sier han.

Marthinsen stusser over at så mange bilister risikerer bøter og førerkortbeslag i påsketrafikken.

– At vi i UP er ute og kontrollerer i påsken, er godt annonsert. At vi registrerer hastigheter opptil 138 kilometer i timen, når folk vet at vi kan stå rundt neste sving, er nesten ufattelig, sier han.

Ny rekord i antall ruskjørere

– Påsken i fjor endte med 402 forelegg for fart, elleve førerkortbeslag, og åtte rusførere tatt. Hva skyldes økningen på samtlige områder denne påsken?

– Reaksjonene kan variere etter hvor store ressurser vi har ute på veiene, så jeg vil ikke kalle dette skrekktall, eller konkludere med at vi ser en negativ trend. Faktum er allikevel at for mange kjører for fort, og under ruspåvirkning, sier Marthinsen.

UP-sjefen peker allikevel at pila peker oppover når det kommer til ruskjøring.

– UP har aldri tatt like mange rusførere i regionen som så langt i 2019. Det er trist at vi nesten daglig har avslørt ruskjørere denne påsken, sier Martinsen.

Andelen alkoholpåvirkede synker

At flere ruskjørere tas, mener Martinsen i betydelig grad skyldes målrettet arbeid fra UP.

– Jeg tror vi har blitt flinkere til å avsløre ruskjørerne, og det har blitt lettere for oss å avsløre annen rus enn alkohol. Kun én tredjedel av ruskjørerne vi tar har drukket alkohol, og antallet synker. Vi ser derimot en økning av sjåfører som er påvirket av andre rusmidler, sier han.

Mobilbruk blant sjåførene er også et betydelig problem, sier UP-sjefen.

– Vi ser langt flere som bruker telefon, enn vi har ressurser til å gjøre noe med. Dette problemet er likevel størst i 60-sonene og strekninger med lavere fartsgrense. Altså i bynære strøk, og ikke på landeveiene, der UP kontrollerer mest.