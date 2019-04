I dag oppnevnes ny styreleder ved Universitetssykehuset Nord-Norge

nyheter>>

Da det ble klart at Ansgar Gabrielsen ønsket å trekke seg som styreleder ved UNN, gikk Helse Nord tidligere i vinter ut til kommuner, fylkeskommuner, Sametinget og andre organisasjoner med oppfordring om å komme med forslag til kandidater til styrevervet.

Nå er lista klar. Helse Nord har fått inn følgende forslag:

• Hans Olav Karde, tidligere direktør i Sparebanken Nord-Norge (foreslått av Tromsø kommune)

• Rådmann Raymond Robertsen i Nordkapp kommunen (foreslått av Finnmark fylkeskommune)

• Avdelingsleder Oddbjørn Hagen på AMK ved Oslo universitetssykehus (foreslått av Oslo universitetssykehus)

• Rådmann Wenche Folberg i Nesodden kommune (foreslått av Narvik kommune)

• Pensjonist og politiker Hill-Marta Solberg (foreslått av Narvik kommune)

• Lege Erling Espeland (foreslått av foretakstillitsvalgt for Delta på UNN)

• Stortingets ombudsmann for Forsvaret, Roald Linaker (foreslått av Troms fylkeskommune)

Har fått seks nye kandidater i jakten på ny styreleder for UNN Tidligere Ap-politiker og fylkesmann i Nordland, Hill-Marta Solberg, er blant kandidatene til vervet som ny styreleder for Universitetssykehuset Nord-Norge.

Styret vil i løpet av onsdagens styremøte ta stilling til hvem som skal ta over for Gabrielsen.

Det er imidlertid ikke gitt at den nye styrelederen er å finne blant de foreslåtte kandidatene. Underutvalget for valg av ny styreleder – som ledes av styreleder i Helse Nord, Renate Larsen – opplyser i saksdokumentene at det også er kommet innspill fra underutvalget, samt andre interessenter.

I tillegg foreligger ei liste med foreslåtte kandidater fra styremøtet for ett år siden, som òg er med i vurderingen.

Oppnevnelsen av styrelederen er siste sak på sakskartet.

Her kan du følge Helse Nords styremøte på deres Youtube-kanal