Video av katten Oscar (2) fra Harstad går viralt på sosiale medier

Se video nederst i saken

Da Lisa Skaar Næss fra Kongsberg og samboeren var på kjøretur til Lødingen, var ikke katten Oscar i godt humør. I stedet for å etterlate den i Harstad, bestemte de seg for å synge til den, i håp om å få den blid.

Det var da Skaar Næss begynte på låta "If Your Happy and You Know It" med katten på fanget.

– Det virker som katten blir roligere når man snakker eller synger direkte til den, sier Skaar Næss.

Videoen har til nå over 1,3 millioner visninger på underholdsningssiden LADbible på Facebook.

– Samboeren min og jeg følger litt med på hva folk kommenterer, men vi har ikke sjans til å følge med på alt. Etter kattens popularitet har vi lastet opp videoen til flere andre nettsteder og, forteller hun.

Oscar har til og med egen Instagram. Under navnet oscar_of_the_north laster Skaar Næss ofte opp bilde og video av katten.

– Det er ikke alle som liker at jeg lastet opp bilder av katten på min personlige konto. Derfor syntes jeg det var fint at den fikk noe for seg selv, sier Skaar Næss, og legger til at katten er av rasen abyssiner.