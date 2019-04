Tre personer reddet opp fra havet

nyheter>>

En fiskebåt med tre personer om bord kantret ti nautiske mil utenfor Senja torsdag ettermiddag. Hovedredningssentralen Nord-Norge fikk melding klokken 17.30.

Tok inn vann

Ved Hovedredningssentralen Nord-Norge i Bodø melder redningsleder Tore Hongseth til Folkebladet at tre turister tidligere i ettermiddag ringte politiet og varslet at båten deres holdt på å ta inn vann rundt ti nautiske mil nord for Mefjordvær.

Klokken 18.59 meldte Hovedredningssentralen på Twitter at båten kantret.

– Oppsummert, 10 nautiske mil ut av Mefjord (Senja) kantret en utleiebåt med tre personer om bord. Båten ble lokalisert av luftambulansehelikopter fra Tromsø og de tre ombord ble berget av Kystvaktskipet Sortland. Alle tre er i god behold. HRS kjenner ikke årsaken til at båten kantret.

Til Mefjordvær

Kystvaktskipet som plukket opp de tre fra utleiebåten var klokken 18.09 i ferd med å frakte de tre turistene inn til Mefjordvær.

Så langt er det ikke klart hvilken nasjonalitet de tre har. Kystvakta har også med seg utleiebåten som de tre brukte inn til Mefjordvær.

Politiet skal etterforske om et annet skip kan være involvert i hendelsen.

– Det har vært et redningsoppdrag ca 10 nautiske mil nord vest for Mefjordvær der 3 turister havnet i sjøen og måtte berges. Politiet har i samarbeid med Kystvakta starta etterforskning om et passerende lasteskip kan være involvert, skriver Troms politidistrikt på Twitter klokken 19.54.

– Båten som kantret er en 19 fots aluminiums båt. Det passerende skipet er en 105,5 meter lang tanker, melder politiet videre.

Turister

Tommy Schanke Hansen som driver Mefjord Brygge sier til Nordlys at de tre turistene er gjester hos han.

– Jeg fikk beskjed om at en mann hadde falt over bord, sier han til Nordlys, og forteller at de tre er turister som har besøkt Senja en rekke ganger.