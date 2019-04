Brannvesenet på befaring i Trondenes kirke

nyheter>>

Det melder Harstad brann og redning på si Facebook-side.

– Onsdag var vaktlaget på befaring i Trondenes kirke. Disse byggene er satt på dagsorden igjen etter den forferdelige brannen i Notre-Dame.

Brannen i Notre-Dame brøt ut 15. april. Katedralen var på tidspunktet for brannen under restaurering. 500 brannfolk jobbet hele natten med å slukke brannen, og om formiddagen 16. april ble brannen erklært for slukket.

Videre i Facebook-innlegget står det at når brannvesenet er på befaring på slike objekter, blir blant annet angrepsvei, vannpunkter og spesielle farer ettergått.

– Det er ikke slik at vi kun går på befaringer etter store hendelser. Alle objekter som er av en viss klassifisering blir kontrollert og gått "kjentmannsrunder" på jevnlig, står det i innlegget.

– Vi ønsker å holde oss ekstra oppdatert på slike spesielle objekter, står det avslutningsvis.