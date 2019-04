Valgt som ny regionsleder for Bedriftsforbundet i Nord-Norge

nyheter>>

Under årsmøtet i Bodø nylig ble det klart at det var Stikholmen som skulle få ansvaret for å lede den viktige regionen de to neste årene.

– Nord-Norge er en veldig spennende region med et næringsliv som hovedsakelig består av små og mellomstore bedrifter. Jeg mener det er enormt viktig å kjempe for at disse får så gode vekstvilkår som mulig, og i den kampen er Bedriftsforbundet den aller tydeligste stemmen. Da denne muligheten dukket opp kunne jeg ikke si nei, forklarer den nyvalgte regionslederen i en pressemelding.

– Blir spennende

Stikholmen som selv har bakgrunn fra sjømatnæringen, vet godt hvor skoen trykker. Nå vil han sørge for at Bedriftsforbundet øker tilstedeværelsen i Nord-Norge, og ser store muligheter for å kunne påvirke næringspolitikken til fordel for alle som vil lykkes med egen bedrift.

– Det blir spennende å hoppe inn i det og se hva jeg kan utrette. Jeg kommer jo selv fra en næring hvor det er et stort behov for endringer. Fordelen med Bedriftsforbundet er at de er små nok til at medlemmenes stemmer blir hørt, og store nok til at de kan påvirke norsk næringspolitikk for små og mellomstore bedrifter, konstaterer han i pressemeldingen.

Fornøyd sjef

Bedriftsforbundets administrerende direktør Olaf Thommessen er glad for å ha fått inn i en så ressurssterk og engasjert person i en så viktig posisjon.

– Vi er svært fornøyd med å ha fått Stikholmen inn i denne viktige posisjonen i vårt tillitsmannsapparat. Det er utrolig mange små og mellomstore bedrifter i Nord-Norge, og med han på laget vil vi kunne styrke vårt arbeid for å bedre deres rammevilkår, sier Thommessen.