Fargerik minnestund for Stein Sebastian Fredriksen

Minnestunden for Stein Sebastian Fredriksen ble holdt på Hålogaland Teater, der Fredriksen siden 2013 jobbet som markeds- og informasjonsrådgiver. I den fullsatte foajeen var mange av gjestene kledd i regnbuens farger.

– Vi er samlet her for å minnes den vakre mannen, mannen som så folk, mannen som trivdes så godt med folk, mannen med det litt rare og fine smilet. Han som var så stillferdig av seg enkelte ganger, men som absolutt ikke var det når han kjempet for verdiene sine, innledet domprost Stig Lægdene.

Stein Sebastian Fredriksen (56) er død Markeds- og informasjonsrådgiver ved Hålogaland Teater, og Arctic Pride-sjef, Stein Sebastian Fredriksen, ble funnet død tirsdag.

– Håp og kjærlighet

Domprosten medga at kirken har bidratt til å kvele kjærlighet og ødelegge liv.

– Mens Stein og Pride har gitt så mye håp og kjærlighet til så mange. Vi var spente da vi tok kontakt med Stein i 2015 for å høre om vi kunne delta på Pride med en egen regnbuemesse. Han ønsket oss velkommen med åpne armer, og kom selv på messa. Da satt det lærbrødre på alle benkene, og jeg fikk et kyss av årets Mister Leather. Det kommer jeg alltid til å minnes som ett av de fineste kyssene jeg noen gang har fått, sa Lægdene.

Blant dem som talte under minnestunden var ordfører Kristin Røymo. Fredriksen jobbet i 2015 og 2016 som hennes medierådgiver.

Minneord for Stein Sebastian Fredriksen (1963-2019): – Takk for fargene du ga oss Lars Åke Andersen har skrevet minneord om sin venn og tidligere kollega Stein Sebastian Fredriksen.

– Jobben han har gjort, har gjort Tromsø til et tryggere og friere samfunn for alle. Ikke bare for de få eller for den store, ensformige massen, men for dem som har kjent seg annerledes, for dem som har stått utenfor, for meg, sa hun.

Svingte seg til «La Bomba»

Fredriksen flyttet til Tromsø i 1997 for å jobbe som journalist i avisa Nordlys. Sammen med Knut Godskalk Sætre, som da jobbet for iTromsø, dekket han kommunestyremøtene fra bakerste benk i banksalen. De ble etter hvert gode venner.

– Stein var glad i å spille rolig, vakker og dempet musikk. Helt til klokka nærmet seg midnatt. Da skrudde han opp volumet og viste uante sider av seg selv. Noe alle ikke vet, er kanskje at han var norgesmester i diskodans. Han likte å svinge seg til «La Bomba» og «It’s Raining Men», fortalte Sætre.

Han mintes alle de fine turene med Stein og vennegjengen deres. Sammen dro de på en rekke reiser i Europa og Sør-Amerika.

– Det skal vi forsette med, men det blir veldig rart uten å ha med Stein på annet vis enn i minnet, avsluttet Sætre.

Mens minnestunden ble holdt i Tromsø, skal selve begravelsen og urnenedleggelsen holdes ved Ullern kirke 11. april.