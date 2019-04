Onsdag begraves Charlie Dan Lind (22). Samtidig vil vogntogsjåfører minnes ham med ett minutts stillhet

nyheter>>

– Dette er en veldig fin gest overfor Charlie og familien. Jeg tenker også at det er et signal fra en næring som føler slike ulykker på seg, sier Ramona Lind til NRK.

Charlie Dan Lind (22) døde 21. mars på UNN, etter at han hadde ligget i koma som følge av kollisjonen på E8 7. januar.

Onsdag ble han minnet i Kleiva bygdehus i Sortland kommune, som var fullsatt for anledningen. Seremonien startet klokken 11.

Charlie Dan Lind (22) er død – Charlie Dan døde i dag og tok en bit av hjertet mitt med seg. Sorgen er så ubeskrivelig vond, sier moren Ramona Lind.

Charlie var på vei hjem til studiebyen Tromsø og samboeren da et utenlandsk vogntog fikk sleng på hengeren og kom over i motsatt kjørefelt. Hengeren sperret veien for 22-åringen, og traff ham med en fart på 88 kilometer i timen.

Setter pris på initiativet

Det var facebookgruppen yrkessjåføren.no som startet mobiliseringen til markeringen, der de oppfordret alle sine medlemmer til å parkere og stå stille i ett minutt.

– Dette synes jeg er helt fantastisk. Jeg setter stor pris på initiativet. Det er fint for saken, og en fin gest overfor Charlie, sa Ramona Lind til bransjebladet tungt.no, som først omtalte markeringen i forrige uke.

Ramona Lind har i etterkant av ulykken kritisert sikkerheten på norske veier, og formanet politikerne til å sørge for endringer i lovverk og kontroller slik at færre dårlig skodde utenlandske vogntog slipper inn i Norge.

Den 56 år gamle vogntogsjåføren fra Litauen ble for to uker siden dømt i Nord-Troms tingrett til 90 dagers fengsel, og fratatt retten til å kjøre på norske veier de neste tre årene.