13 områder egnet for vindkraft: Ingen i Troms

NVE anser 13 områder som egnet for å opprette vindkraftanlegg i Norge. Områdene ligger i alle fylker utenom Oppland, Troms og Akershus.

– Kartet skal ikke leses som at vi mener at det skal være fritt fram for vindkraft, understreker vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Det ble klart på fremleggingen av Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) nasjonale ramme for vindkraft på land mandag formiddag.

I fjor sommer la NVE ut 43 anlyseområder for vindkraft. Dette for å få innspill og synspunkter. Disse er nå altså gjort om til 13 områder hvorav to er i Nord-Norge, ett i Finnmark og ett sør i Nordland. Ingen i Vesterålen.

Vesterålen er i egnethet rangert som middels.

– Det er mye vind i Nord-Norge og derfor er landsdelen godt egnet, men det er begrensninger både med tanke på nettkapasitet å frakte denne energien vekk, men også begrensninger med tanke på reindrift, natur og nærhet til folk, fortalte Lund.

– Ikke fritt frem

Lund var også klar på at det selv i disse 13 områdene ikke var fritt frem.

– I disse 13 områdene er 1/3 av de også uegnet. Så inne i områdene er også begrensningene store. Så er det slik at man for å bygge vindkraftverk i disse områdene uansett må gjennom grundige konsesjonsrunder.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg fikk overlevert rapporten, og var enig i Lunds betraktninger.

– Vi ser en økende interesse for vindkraft i takt med at vindkraft blir lønnsomt. Med dette kommer også en økende debatt. Den reflekterer viktige interesser og et sterkt engasjement. Det tar jeg på største alvor i utviklinga av vindkraftpolitikk, sa Freiberg og fortsatte:

– Vi må legge til rette, men ta vare på viktige miljø- og samfunnsinteresser.

Viktig

Freiberg fortalte videre at vindkraft snart vil bidra med opp mot ti prosent av norsk energi.

– Utvikling av vindkraft gir arbeidsplasser og bidrag til samfunnet.Vindkraft har også negativ innvirkning på reindrift, miljø, lokalbefolkning. Derfor er det viktig å unngå de mest sårbare områder og unngå for store ulemper for folk.

NVE sitt forslag blir nå sendt ut på ei bred høring og paralellt vil Olje- og energidepartementet ha regionale innspillsmøter før sommeren.

– Vi vil deretter vurdere alle innspill før jeg fremmer min anbefalning for regjeringen til høsten, fortalte Freiberg.

– Ikke en utbyggingsplan

– Dette er ikke en utbyggingsplan for vindkraft, men en faglig gjennomgang for å peke ut de områdene i Norge som er mest egnet for vindkraft når man tar henyn til miljø- og samfunnsvirkninger. Fra opprinnelig 43 analyseområder har vi landet på 13 områder som vi mener er de mest egnede, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Forslaget til nasjonal ramme for vindkraft på land er basert på et bredt og omfattende samarbeid med en rekke etater og fagmiljøer for å vurdere vindkraftens virkning på samfunn og miljø. Samarbeidet har resultert i et omfattende kunnskapsgrunnlag om virkningene av vindkraft.

– Det er gjort et omfattende og grundig arbeid med å analysere en rekke områder, og de utpekte områdene er spredt over hele landet. Nesten ingen ligger helt ute ved kysten eller på høgfjellet. Også i de utpekte områdene vil det være store arealer som er uaktuelle for vindkraft. Konsesjonsprosessene framover vil være minst like grundige og strenge som i dag, understreker Lund.



I arbeidet med rammen har NVE gjort en analyse av Norges landareal. Områder som av ulike grunner ikke egner seg for vindkraft, er blitt ekskludert underveis i prosessen. At et område ikke regnes som egnet, kan bero på så ulike faktorer som manglende mulighet for tilknytning til strømnett, påvirkning på dyreliv, landskapsvern, eller at det ikke blåser nok. 43 områder er blitt analysert grundig, og på grunnlag av disse analysene er nå 13 områder vurdert som mest egnet for vindkraft.

Helhetlig kunnskapsgrunnlag

I samarbeid med andre fagmiljøer og nasjonale etater, har NVE utarbeidet et omfattende kunnskapsgrunnlag om virkningene fra vindkraft. Det er utarbeidet 21 temarapporter som redegjør for virkninger av vindkraftutbygging, som for eksempel villrein, fugler og reiseliv. Miljødirektoratet og Riksantikvaren er ansvarlige for ni av rapportene, og NVE har hatt ansvar for de resterende.

I arbeidet med forslag til ramme har NVE fått innspill fra både interesseorganisasjoner og nasjonale, lokale og regionale myndigheter. Det er lagt til grunn at Olje- og energidepartementets høring av forslaget skal være hovedverktøy for involvering av lokale og regionale myndigheter og organisasjoner.

Erstatter ikke konsesjonsbehandling

Den nasjonale rammen for vindkraft skal ikke erstatte dagens konsesjonsbehandling. Forslaget til ramme skal heller ikke forstås som en plan for hvor det skal bygges vindkraft i fremtiden, men er en vurdering av hvilke områder som egner seg best. Innenfor de områdene som er utpekt som mest egnet, er store områder allerede ekskludert.

I henhold til oppdraget skal det være vanskeligere å få konsesjon til bygging av vindkraftverk utenfor de utpekte områdene. NVE legger opp til at søknader i de mest egnede områdene proriteres.

Rapporten kan du lese her.

