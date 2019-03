Ingen Spelemannpris til disse

nyheter>>

Artisten Ruben fra Bjarkøy var nominert i klassen Årets låt og klassen Årets gjennombrudd og gramostipend, men ble forbigått av Mads Hansen (Sommerkroppen) og Boy Pablo.

I kategorien Barnemusikk var Tonje Unstad fra Evenes nominert, men ble slått av Naboen min med "Rockesock".

I klassen Blues var Geir Bertheussen Blues Express fra Ibestad nominert, men prisen gikk til Jørgen Sandvik med "Permanent Vacation".

På Unstads Facebook-side la hun ut følgende melding etter seansen var ferdig:

"Det blei ikke nå pris dennan gangen, men dæven vi tar festen!! Gratulerer så mye til «Naboen min» for prisen!"

På sine Facebook-sider la Geir Bertheussen Blues Express blant annet ut følgende melding før lørdagens prisutdeling:

"Til ALLE de norske bluesklubbene, bluesfestivaler, radiokanaler, ildsjeler, og ellers andre vesentlige bidragsytere, samt publikum og fans, som har støttet oss og gitt oss den nødvendige trua på oss selv og den bluesen VI står for, som trengs for å stå i såpass store begivenheter som disse: Et rungende stort og ydmykt TAKK!!"

Spellemann gikk av stabelen på Chateau Neuf i Oslo lørdag kveld og sendingen gikk på NRK1 med programledere Julie Bergan og Tarjei Strøm.