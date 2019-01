Dette jobber poltiet i Troms og Nordland med lørdag:

nyheter>>

Tromsø: Mann i 20 årene bortvist fra sentrum av Tromsø ved 02.38-tiden på grunn av sin oppførsel, melder Troms politidistrikt.

Tromsø: Mann i 30 årene bortvist fra et av byens utesteder ved 02.35-tiden da han var uønsket på grunn av sin oppførsel.

Tromsø: Mann i 20 årene anmeldes for skadeverk ved 02.35-tiden- En politibil stod parkert på Stortorget og mannen fant det for godt å sparke i politibilen. Mannen ble bortvist fra stedet for resten av natten.

Harstad: Politiet rykket ut til en adresse etter melding om bråk ved 02.00 tiden natt til lørdag. Mens de var på stedet kom en mann i 20 årene dit og skulle levere litt formentlig marihuana. Narkotikahunden markerte på dette. Mannen erkjente forholdet. Sak opprettes, melder Troms politidistrikt.

Harstad: Melding fra et av byens utesteder om at en ordensvakt var slått ned av en gjest ved 02.00 tiden natt til lørdag. Ordensvaktene tok kontroll på mannen i 40 årene inntil politiet kom til stedet. Mannen ble kjørt hjem. Sak opprettes for kroppskrenkelse og ordensforstyrrelse, melder Troms politidistrikt.

Bodø: Innbrudd i kolonialbutikk i Grønnåsen i Kl 0227,: Tobakksvarer og øl stjålet. Politiet har vært på stedet og gjennomført tekninske undersøkelser. Ingen er pågrepet i saken, melder Nordland politidistrikt.

Mosjøen: Bilfører stanset av patrulje i sentrum i Mosjøen, meldes det klokken 03.56 natt til lørdag. Mistanke om ruspåvirket kjøring. Bevissikring pågår. Førerkort beslaglagt, melder Nordland politidistrikt.