Varsler iskald helg: – Minus ti grader i frisk bris føles som minus 20 grader

– Vi må forberede oss på ei kald helg, sier statsmeteorolog Jon Austerheim ved Vervarslinga i Nord-Norge.

Tar forbehold

Ifølge langtidsvarselet til yr.no, meldes det om kaldt vær både lørdag og søndag. Spesielt søndag kan bli kald, med prognose på minus 16 grader mellom klokka 07.00 og 19.00.

Den følte temperaturen kan komme helt ned i minus 22 grader. Nettstedet tar imidlertid forbehold om at «temperaturvarselet er noe usikkert».

– Vi beholder den sørøstlig vinden, og vi får kald luft fra innlandet. Temperaturen vil nok ligge på mellom minus 10 og minus 15 grader, men med vind vil den følte temperaturen være lavere, sier Austerheim.

Vil føles kaldt

Temperaturen i Tromsø varierer alt etter hvor målingene skjer. Da iTromsø snakket med statsmeteorologen torsdag formiddag, var det minus 12 på Vervarslinga på toppen av Tromsøya, på Langnes minus 13,8, mens kommunens temperaturmåler i Tromsdalen viste minus 15 grader.

I helga er det meldt fra svak vind til laber bris lørdag og søndag. Dermed vil det føles kaldere enn den målte temperaturen tilsier.

Ikke ny kulderekord

– Minus ti grader i frisk bris føles som minus 20 grader, mens minus åtte grader i frisk bris føles som minus 17 grader.

Kulderekorden i Tromsø er minus 18,4 grader og ble målt i februar 1966. Både i februar 1980 og februar 2012 ble det målt minus 18,3 grader på Vervarslinga i Nord-Norge.

Statsmeteorologen tror ikke kulderekorden kommer til å ryke i løpet av helga, tross varsel om ned mot minus 16 grader.

– Jeg ser ikke for meg at det blir ny kulderekord, sier Jon Austerheim.

Betydelig skredfare

Skredvarselet til Varsom viser at skredfaren i Tromsø kommune er høy de neste dagene. Fra torsdag til lørdag er det varslet skredfare nivå tre – betydelig.

– Vinden løyer noe, men vil fortsatt være sterk nok til å flytte snøen over i heng mot NV himmelretning og danne ferske fokksnøflak. Det vil være mindre snø tilgjengelig for transport etter at den har blitt flyttet på i løpet av fredag, og det ventes defor kun små flak av fersk fokksnø i leheng. Fokksnø vil gradvis stabiliseres, men det tar tid i det kalde været. I noen utsatte heng kan det fortsatt være lett å løse ut skred i fokksnøen, og skred som løsner kan bli store (str 3), heter det i foreløpige varselet for lørdagen.