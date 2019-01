nyheter>>

Harstad brann- og redning rykket ved 17.00-tiden ut til et hus i Tordenskjolds gate i Harstad.

- Det er utløst en automatisk brannalarm i et bygg på adressen. Mye taler for at alarmen er utløst på grunn av os fra matlaging, opplyser Rune Anfinsen, ved 110-sentralen i Tromsø.

Brannvesenet dro til adressen for å sjekke allarmen torsdag ettermiddag.