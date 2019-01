Helikopter i istrøbbel - fant hull i skydekket over Evenes.

nyheter>>

Hovedredningssentralen i Nord-Norge melder tirsdag formiddag om at et militært helikopter sendte ut nødsignal, etter at det hadde tatt av fra Bardufoss.

- Det var en NH90 som traff på isingsforhold og måtte klatre over skydekket. Den fløy mot Evenes fordi den forventet å finne åpning i skyddekket der for å komme seg ned igjen, forklarer redningsleder Frode Iversen ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge.

Politi og ambulanse var på plass på Harstad/Narvik lufthavn Evenes for å ta imot helikopteret, men før kl.11 var helikopteret landet uten problemer.

- At nødetatene var på stedet, er vanlig prosedyre når det meldes fra om en nødsituasjon, sier Iversen, som er fornøyd med at helikopteret er på bakken.