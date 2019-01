Tone (51) fikk hjerteinfarkt fredag: Bare et lite stikk på håndleddet viser operasjonen hun gikk gjennom

nyheter>>

Det var fredag kveld Toften brått ble dårlig, og det var en skremmende opplevelse, forteller hun.

– Jeg må innrømme at jeg tenkte «this is it» - nå dør jeg. Jeg var forferdelig dårlig, men klarte å få sjekket symptomene på internett, av alle ting. Jeg klarte ikke å få forklart hvor dårlig jeg var, jeg bare lå på sofaen. Og fikk tak i telefonen, og der er det heldigvis autoutfyll, slik at da jeg skrev inn ordet hjerteinfarkt kom det opp med en gang, symptomer og kjennetegn og kvinner, sier hun.

– Da sa jeg til Oddbjørn, ring 113!

Men selv da ektemannen ringte sykehuset, ville hun ikke helt være med på at det var fusk i kroppens absolutt viktigste muskel.

– Selv da ambulansepersonellet kom tenkte jeg med meg selv at dette er sikkert et panikkanfall eller noe annet. Da de tok EKG sa de at det ikke var noe tvil, det var et infarkt. Da tenkte jeg: Takk og farvel, sier hun galgenhumoristisk, men forteller at selv om hun ble redd, roet det seg fort.

Og hun roser ambulansepersonellet for deres dyktighet og evnen til å berolige.

– Det veldig flinke folk som kom.nBehandlingen startet allerede hjemme i stua. Spesielt Jørn Grande Skogvoll som kjørte ambulansen var flink, han kjørte ambulansen støtt, sier Toften.

Fløyet til UNN i Tromsø

Toften ble fløyet til UNN i Tromsø fredag kveld, og operert med en gang. Helikoptret prøvde, men måtte først snu på grunn av dårlig vær. Hun ble deretter fløyet med ambulansefly.

Toften retter en varm takk til gode folk på intensiven på Stokmarknes sykehus, medisinsk personell på ambulanseflyet, og på operasjonsstue og overvåkning på UNN.

– Og ikke minst til familien min som heier på meg og særlig Oddbjørn som fulgte med hele veien og støttet meg. Bursdagsfeiringen din ble ikke helt som tenkt, men vi kommer til å huske den dagen du fylte 62 år, skriver hun på Facebook.

– Utblokking og innsetting av stend foregikk gjennom pulsåren i armen, og det lille stikket er operasjonssåret. Utrolig teknologi og dyktige fagfolk. Takk for god hjelp og behandlingsstart allerede på sofaen hjemme, skriver hun i sosiale medier.

– Etter at jeg kom inn på UNN tok det bare 20 minutter, før jeg var ferdig operert gjennom blodåra i armen. Det er helt utrolig, sier Toften.

Svært annerledes symptomer

Toften sier hun ikke går ut med sin sykdomshistorie for å få oppmerksomhet, men for å bidra til en bevisstgjøring hos kvinner. Kjenner man til symptomene for hjerteinfarkt, kan det redde liv:

– Til alle damer: det du tror kan være hetetokter/overgangsalder eller halsbrann kan faktisk være et begynnende hjerteinfarkt. Gå til lege og sjekk deg! Symptomene på hjerteinfarkt hos kvinner kan være veldig forskjellige fra symptomer hos menn, sier hun.

– «Svie» og trykk oppover i halsen, vondt i kjeven og ørene kan faktisk være et infarkt. Slike symptomer har kommet og gått hos meg mange ganger det siste halve året men skjønte ikke hva det var før jeg plutselig ble kjempedårlig. Selv nå skjønner jeg det ikke helt: 51 år og hjerteinfarkt, medgir Toften.

Heldig

– Jeg var heldig og blir sannsynligvis helt frisk igjen, sier Toften, som priser seg lykkelig over å være født i Norge.

– Norsk helsevesen er fantastisk. Og damer: Sjekk symptomer!

Hun synes det er på sin plass med en gladsak fra norsk helsevesen når sykdom skjer akutt.

– Man får ofte høre om alt som ikke er så bra. Da er det av og til bra å få høre om det som går bra, særlig om man står midt oppi det, sier Toften fra sykesenga.