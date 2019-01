Etterlyser vitner etter skredulykken i Tamokdalen

nyheter>>

Politiet ønsker å komme i kontakt med to finske statsborgere, en kvinne og en mann, som skal ha vært på tur i Blåbærfjellet i Tamokdalen i Troms samme dag som skredet gikk onsdag 2. januar. Det skriver Troms politidistrikt i en pressemelding fredag ettermiddag.

Har fått signaler fra alle fire skredsøkerne i Tamokdalen Politiet regner det nå som sikkert at alle de fire savnede ble tatt av skredet ved Blåbærtinden for en uke siden.

"Basert på politiets opplysninger skal de to være omkring 25-35 år gamle, og begge sto på ski i området. Politiet kjenner ikke identiteten til disse og ønsker at de tar kontakt med politiet slik at det blir avklart om de har noen observasjoner eller var i kontakt med turfølget som omkom i skredet. Andre personer som vet eller har en formening om hvem disse to er, bes også om å ta kontakt med politiet på telefon +47 77 79 60 00", skriver politiet i pressemeldingen.