Dobbelt farevarsel: Storm nummer to er rett rundt hjørnet

Det gikk hardt for seg torsdag. Kraftige vindkast sørget for problemer i både båt- og flytrafikken, og både Tjeldsundbrua, Hålogalandsbrua og Sandsøysundbrua var stengt i perioder. Hurtigruta måtte snu.

På målestasjonen ved flyplassen på Evenes ble det målt vindkast på 56 knop vind, noe som tilsvarer vel 100 km/t.

– Stille før stormen

Uværet er ikke ferdig ennå. Natt til fredag har det kommet store mengder snø, nå regner det igjen - og selv om det fredag morgen er tilsynelatende rolige vindforhold, må man ikke la seg lure.

Rundt klokka 12.00-13.00 blåser det nemlig opp igjen.

– Du kan jo på en måte si at det nå er stille før storm nummer to. Det siste varselet som er utviklet i morgentimene her, viser at vinden vil øke kraftig i løpet av dagen, sier vakthavende meteorolog Sjur Wergeland ved Vervarslinga i Tromsø fredag klokka 07.45.

– Det kommer opp i nordvest liten storm i dag som vil stå på fram til natt til lørdag. Det merkes nok ikke så godt inne i byene, men på yttersiden vil man nok kjenne det godt. Det varsles også fortsatt kraftige vindkast som vil komme opp i 30-35 meter per sekund på utsatte steder.

Farevarsel x 2

Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel for fredag og deler av lørdagen. Farevarselet omhandler vanskelig kjøreforhold på grunn av sterk vind, snø og snøfokk fram til klokka 13.00 lørdag, mens det fredag kveld fra klokka 18.00 og fram til klokka 04.00 natt til lørdag advares om lokalt kraftige vindkast.

– Fra fredag kveld ventes nordvestlig liten storm utsatte steder med lokalt kraftige vindkast på 30-35 m/s, vesentlig lengst nord og øst i Troms, og vest i Vest-Finnmark med vidda. Det kan være farlig å ferdes i fjellet. Sterke vindkast kan føre til lokale strømbrudd, og trær som har blåst over ende kan ligge i veibanen. Løse gjenstander som trampoliner og hagemøbler kan blåse av gårde, heter det i OBS-varselet.

– Kan bli torden

Temperaturen fredag vil holde seg rundt null grader, og det forventes en del snø- og haglbyger.

– Det er uttrykk for torden. Vi har ikke gjort observasjoner her i Troms ennå, men det har vært aktivitet i Nordland. Slik værsituasjonen er nå, kan vi i alle fall ikke utelukke det, sier Wergeland.

Nedjustert farenivå – ennå betydelig skredfare

Torsdag var sesongens så langt høyeste skredfarenivå i Troms, med farenivå rødt. Fredag og lørdag er skredfaren noe redusert, men fortsatt betydelig.

– Nysnø og kraftig vind vil gi mye ustabil fokksnø i terreng som samler snø og i leheng, vesentlig mot Ø-SØ. Enkelte store naturlig utløste skred kan forekomme. På grunn av litt kaldere vær ventes det at snødekket i lavlandet stabiliseres noe etter mildvær torsdag, men påfyll av nysnø vil føre til fokksnøflak også her. Det vil være enkelt for en skiløper å løse ut skred i den ferske fokksnøen, heter det i varselet til Varsom.no for fredagen.

Minker lørdag

Lørdag forventes vinden å minke til liten kuling i løpet av dagen.

– Det blir mer normale forhold lørdag, men det kommer også snøbyger. Slik situasjonen er nå med vind fra nordvest, kan det komme inn små lavtrykk fra havet i perioder, og først på søndagen kan det komme inn et slikt, men etter fredagen er det verste over. Det blir nok perioder med snø også søndag, sier Wergeland.