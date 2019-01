Charlie (22) holdes i koma: – Legene sier skadene er så store at de ikke er forenelig med et godt liv

nyheter>>

Mandag like før klokken 14.00 var Charlie Dan Lind fra Sortland på vei tilbake til Tromsø og jusstudiene etter endt juleferie. Men han kom aldri frem til kjæresten i Tromsø.

Rundt to kilometer etter Vollan kom plutselig et vogntog over i hans kjørefelt, etter at den litauiske sjåføren (56) hadde fått sleng på hengeren på det glatte føret. Hengeren traff Charlie og 22-åringen fikk livstruende skader.

Charlie (22) fremdeles livstruende skadet etter E8-ulykken Situasjonen for Charlie Dan Lind (22), som ble livstruende skadet i en ulykke mandag, er uendret torsdag.

Ser mørkere ut

Han har siden mandag kjempet for livet på intensivavdelingen på UNN, der han blir holdt i kunstig koma.

Da iTromsø møtte foreldrene til Charlie tirsdag, sa de at de håpet på at sønnen skulle bli vekket på dag tre.

Nå ser det ifølge moren Ramona Lind mørkere ut for den 22 år gamle mannen.

Charlie (22) krasjet med trailer og kjemper for livet: – Enhver foreldres mareritt Charlie Dan Lind var på vei til Tromsø og jusstudiene etter endt juleferie, da en trailer fikk sleng og traff 22-åringens bil. Nå ligger han hardt skadd i koma, og foreldrene vet ikke hvor store hjerneskader sønnen har fått.

– Vi ber om et mirakel

– Han må holdes i koma til neste uke. Da skal de prøve å vekke ham. Legene sier skadene er så store at de ikke er forenelige med et godt liv. Vi ber om et mirakel, sier Lind til iTromsø torsdag.

Tidligere har moren fortalt at sønnen fikk skade på hovedpulsåren, og at han bare var millimeter fra ikke å ha overlevd. I tillegg var milten delt i to og lungene hadde kollapset. Han skal ha de største skadene på venstre side.

UNN opplyste til iTromsø torsdag formiddag at situasjonen fremdeles er livstruende.

Litauisk mann i 50-årene kjørte vogntoget som kolliderte med Charlie (22) Et litauisk eid vogntog kolliderte mandag ettermiddag med personbilen til Charlie Dan Lind på E8 ved Nordkjosbotn. Lind ligger tirsdag kritisk skadd på UNN, og politiet bekrefter nå at sjåføren er litauisk statsborger.

Takknemlig

Usikkerheten har ifølge Lind og Charlies far, Ulf Skovli, dreid som om hvor store skader han har fått i hodet. Nå håper familien på et mirakel.

Til iTromsø sier Lind at hun vil uttrykke stor takknemlighet for alt engasjementet, både for saken og for Charlie.

Fengslet i fire uker

Den 56 år gamle sjåføren av vogntoget er litauisk statsborger. Onsdag ble han varetektsfengslet i fire uker siktet for uaktsom kjøring.

Under fengslingsmøtet kom det fram at farta på vogntoget var 88 km/t da ulykken skjedde. De siste 15 sekundene før ulykken ble farten redusert fra 91 kilometer i timen til 88. Ifølge reglene skal ikke kjøretøy som veier mer enn 3,5 tonn, kjøre fortere enn 80 kilometer i timen, selv om fartsgrensen på veistrekningen er høyere.

– Det er først og fremst farten vi ser på som kritikkverdig, men også at hjelpebremsen var aktivert kan være utslagsgivende for ulykken, sa politiadvokat Christin Vibeke Pedersen onsdag.

Veivesenet om E8-ulykken: Trailersjåføren ville fått kjøreforbud i en kontroll Selv om dekkene til den litauiske sjåføren var godkjente, så ville han ikke fått lov til å kjøre videre uten kjetting, ifølge Statens vegvesen. Det var svært glatt på E8 mandag da traileren fikk sleng og krasjet med Charlie Dan Lind (22).

Statens vegvesen uttalte onsdag at selv om dekkene til den litauiske sjåføren var godkjente, så ville han ikke fått lov til å kjøre videre uten kjetting dersom han hadde blitt stoppet i en kontroll i forkant av ulykken.