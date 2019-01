Arne Brimi om julaften-fiskeboller: Det er en ukultur

nyheter>>

– Slike historier vil ingen ende ta. Det er ofte at det dukker opp fryktelige historier. Jeg har brukt hele mitt liv på å forvalte en måltidsopplevelse, og jeg føler at vi ikke har kommet oss noe videre, sier Arne Brimi når han tar kontakt med VG tirsdag kveld, opprørt over julemiddagen som ble servert i Andøy kommune.

Julemiddagen i Andøy har fått nasjonal oppmerksomhet etter at Vesterålen Online først omtalte julemiddagen, der eldre fikk servert fiskeboller vakuumpakket kvelden før på julaften. Siden er historien om julemiddagen blitt hyppig sitert, omtalt og delt.

– Det er alvorlig å drive med mat på en institusjon, understreker Brimi.

– En ukultur

Arne Brimi, som blant annet er den første norske kokken som har deltatt i den prestisjetunge konkurransen Bocuse d'Or og har gitt ut flere kokebøker, mener slike saker viser at vi ikke bryr oss nok om de svakeste i samfunnet.

– Det er en ukultur. Jeg får mange beskjeder fra rundt omkring om at det ikke er bra, så Andøy er ikke det eneste. De som var på sykehjem på julaften er blant de svakeste i samfunnet, sier Brimi og spør:

– Hva er det for kultur som råder når det er de svakeste i samfunnet som hele tiden skal bli dem som må betale for en ukultur?

Han mener at selv om det er viktig å huske på at mange steder tar måltider på institusjoner på alvor, er det for mange som mangler viljen eller kompetansen til å gjøre det.

Saken om Andøy ble kjent etter at Irene Eilertsen skrev en epost om hendelsen til Vesterålen Online, etter at faren fikk servert fiskebolle-middagen.

– Mange ble utrolig skuffet og folk er sjokkert over at noe slikt er mulig. Jeg sørget for at pappa fikk pinnekjøtt om ettermiddagen, sa Eilertsen til VOL.

– Kan ikke slutte å bry seg

Andøy kommune beklaget tirsdag matserveringen på sine egne nettsider. De presiserte også overfor NTB at de i underkant hundre personene som bor på institusjon og i omsorgsbolig i Andøy kommune fikk tilbud om julemiddag på julaften, men fire hjemmeboere fikk ikke det, og ble servert fiskeboller.

– Dette er selvsagt ikke greit. Vi er lei oss for at det skjedde, og tar hendelsen på alvor, sa rådmann Kirsten Lehne Pedersen til nyhetsbyrået.

Men Brimi mener slike saker dessverre ofte ikke blir tatt tak i slik de bør, og han har selv sendt en epost til kommunen der han uttrykker sin skuffelse, og ber dem ta saken på alvor.

– De må legge seg flate og ta det til etterretning. Det er så lett å få kunnskap om dette. Og man kan ikke slutte å bry seg. Kongen har også sagt det i flere taler det siste året: Vi må bry oss, sier han.

Han peker på at det fortsatt dukker opp slike historier, selv etter at Landbruks- og matdepartementet satte i gang prosjektet «det gyldne måltidsøyeblikk» i 2015 for å øke bevisstheten om ernæring og måltidenes betydning for eldre.

– Det er mye viktigere å få til gode faglige kulturer på slike plasser enn der jeg driver i resturanbransjen, avslutter han.