Charlie (22) krasjet med trailer og kjemper for livet: – Enhver forelders mareritt

– I tre år har Charlie kjørt strekningen Tromsø–Sortland. Og i tre år har jeg ventet på at noe slikt skulle skje. Jeg har sett galskapen når det gjelder utenlandske trailere som kommer til Norge på dårlige dekk, og jeg har sett dem få kjøre videre på vinterføre uten kjetting. Det er helt sinnssykt, sier Ramona Lind.

Hun sitter på pårørenderommet på intensivavdelingen i 9. etasje på UNN. Noen rom bortenfor ligger hennes 22 år gamle sønn og kjemper for livet.

Mandag like før klokken 14 var Charlie Dan Lind under en times kjøretur fra å være hjemme i Tromsø og hos kjæresten. Han var på vei fra endt juleferie hos familien hjemme på Sortland til Tromsø der han har bodd de tre siste årene. Han har samboer, studerer jus på UiT, jobber 50 prosent på flyplassen, jobber i et rekrutteringsbyrå og er styreleder i borettslaget.

Rundt to kilometer etter Vollan smalt det. I motgående kjørefelt kom en latvisk semitrailer med uegnede dekk. I bakken nedover på den såkalte «nyveien» fikk han sleng, og hengeren kom rett mot Charlie. 22-åringen hadde ikke sjans til å komme unna med sin Ford Focus.

Visste ikke om han levde eller ikke

– Det er egentlig helt utrolig at han lever. Han fikk skade på hovedpulsåren ved hjertet, og var bare millimeter fra ikke å ha overlevd da to av tre lag er revet bort. Milten hans var delt i to og lungene har kollapset. Det ser ut som han har lent seg til siden da krasjet skjedde, for det har gått verst utover venstre side. Han har vært livstruende skadd, men det ser ut som han kroppslig er utenfor livsfare. Men hva slags hjerneskader han har fått, vet vi ikke, sier Lind.

iTromsø møter henne og Charlies far, Ulf Skovli, på UNN dagen etter ulykken. De har vært på UNN i nesten ett døgn, og det var først natt til tirsdag at de fikk se sønnen. Da var situasjonen fremdeles uavklart, og Charlie var livstruende skadet.

– Da vi kom hit i går visste vi ikke om vi kom til en som var i live eller ikke. Det var veldig sterkt å se ham, sier Lind mens hun tørker tårene som triller nedover kinnet.

– Men selv om han er skadet så var det fint å se ham. Og han er fortsatt seg selv. Det er veldig godt, sier Skovli.

– Traileren skulle aldri vært på veien

Foreldrene forteller at Charlie er lagt i kunstig koma da trykket i hjernen fremdeles er høyt. Det er lagt inn dren og en trykkmåler.

– Hvor omfattende skadene er i hjernen, vet vi ikke. Legene har sagt at han kan våkne etter dag tre etter hvert som de gir han mindre bedøvelse, men det finnes ingen garantier. Nå kan vi bare vente og håpe på at han blir seg selv igjen, sier Lind, og legger til:

– Dette er enhver foreldres mareritt.

Sjåføren som førte den latviske traileren er siktet for uaktsomt kjøring, og politiet har tatt midlertidig beslag i førerkortet hans.

Mandag sa politiet på ulykkesstedet at selv om dekkene til vogntoget var lovlige, så var de uegnet for føret på veien. Det var svært glatt på ulykkesstedet i går, og iTromsøs fotograf på stedet så flere trailersjåfører som la om til kjetting på strekningen Tromsø–Nordkjosbotn.

– Den traileren skulle aldri vært på veien i går. Selv om dekkene skal ha vært lovlige, så er de ikke egnet for forholdene i Norge på vinteren. Og dette kunne skjedd selv den beste sjåfør, hvis ikke bilen har kjetting så vil man skli. Denne ulykken føyer seg bare inn i rekken av mange ulykker med utenlandske trailere på norske vinterveier. Når skal noen ta affære og stoppe dem på grensene?

Vil ha trailere stoppet på grensen

Lind snakker med innbitt stemme. Mandag kveld skrev hun et innlegg på Facebook som har blitt delt over 4.500 ganger, der hun tok til orde for at utenlandske kjøretøy uten riktig dekk må bli stoppet på vei inn til Norge.

– Jeg var sint da jeg skrev innlegget. Og så ville jeg nå ut til mange, sånn at folk får øynene opp for dette. Noe må gjøres, og noen må ta affære sier Lind før Skovli legger til:

– Det kan ikke være sånn at verken tolletaten eller veivesenet kan gjøre noe. De må samarbeid for å få stoppet sjåførene, ikke ved tilfeldige kontroller, men når de kommer til grensa. Det vil nok ikke være mange som får kjørenekt før dette vil påvirke bransjen og det blir gjort tiltak, sier han.

Det dukker opp en sykepleier i inngangsdøren. Hun sier at foreldrene snart kan få se Charlie igjen. Det blir andre gang etter ulykken.

– Innlegget mitt, og det at vi forteller om hva som har skjedd, forandrer ikke situasjonen for Charlie. Han kjemper fremdeles for livet sitt der inne. Men noen må si noe, for det kan ikke fortsette slik, sier Lind.