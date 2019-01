Søkeportalen for videregående opplæring er åpen

nyheter>>

Det melder Troms fylkeskommune på si hjemmeside.

Fylkesråd for utdanning, Roar Sollied (V), sier at hans nyttårsønske er at alle griper sin rett til videregående opplæring for å oppnå fagbrev, kompetansebevis eller studiekompetanse.

– Det fører til jobb og personlig vekst, inntekt og selvstendighet. Vær nøye med å holde søknadsfristen for å være med i første plasstildeling! Troms fylkeskommune har et kvalitativt godt opplæringstilbud for søkere fra hele landet, sier Sollied.