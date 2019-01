Fare for tordenbyger: – Det blir ganske ufyselig

nyheter>>

Uken starter med OBS-varsel om vanskelig kjøreforhold i hele fylket på grunn av sterk vind og snøfokk som er aktivt for mandagen.

– Vinden komme opp i liten til stiv kuling fra vest på utsatte steder langs kysten og i fjellet, og det vil komme litt snø. Det har blitt registrert litt tordenaktivitet i fylket tidligere i natt, og det er mulig det blir mer hagl- og tordenbyger utover mandagen. Det er ustabil luft over oss og det kan komme ganske kraftige byger i perioder, sier vakthavende meteorolog Ola Mellem ved Vervarslinga for Nord-Norge mandag formiddag.

Vind, vind og mer vind

Tirsdagen kommer det inn et lavtrykk over Finnmark, og vinden dreier seg over til nordvest.

– Vinden kommer opp i liten til stiv kuling, før den dreier seg over til en mer nordlig retning i løpet av dagen. Temperaturen faller også ned, så vi vil nok ligger mellom minus 4 og minus 1 grad, og snøbygene fortsetter, sier Mellem.

Væromslag midt i uka

Onsdag starter dagen med nordvestlig liten kuling på utsatte steder, men den minker utover dagen til brisk bris fra vest.

– Det vil muligens bli litt mindre bygeaktivitet onsdagen, og en overgang til mildvær hvor snøen går over til regn i løpet av dagen, sier Mellem, og fortsetter:

– Torsdag kommer det inn et kraftig lavtrykk mellom Grønnland og Bjørnøya, og vinden øker da til sør, sørvestlig sterk kuling. Det kan også blåse opp til liten storm på utsatte steder.

Kaldere til helgen

Natt til fredag synker temperaturen igjen til minusgrader.

– Vinden dreier tilbake til nordvest og det blir betraktelig kjøligere inn mot helga. Det kan fort komme opp i liten storm og ganske sterk vind også på fredagen. Det vil også gå noen snøbyger, og være generelt ganske ufyselig, sier Mellem.

– Prognosene for helgen er mer usikre og kan bomme, men det ser ut til at vinden minker lørdag og at det vil bli enda kaldere i starten av neste uke.