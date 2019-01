Han blir Høyres ordførerkandidat: – Jeg er ikke siste reserve

nyheter>>

Tromsø Høyre presenterte i dag sin nye ordførerkandidat etter at Jens Johan Hjort trakk seg etter å ha blitt valgt av nominasjonsmøtet i november.

– Jeg er en robust, visjonær familiemann som elske Nord-Norge over alt. Jeg har bodd i årevis i både Nordland, Troms og Finnmark. Jeg har drevet med politikk i 45 år, og nå gleder jeg til å gjøre det på heltid som ordfører i Tromsø, sier Hans Petter Kvaal.

Han er administrerende direktør for Norges arktiske studentsamskipnad, en jobb han har hatt siden 2009. Han var før det avdelingsdirektør ved Høgskolen i Tromsø, og jobbet i en kort tid i Saab Norge.

Kvaal har også vært folkevalgt på fylkestinget i Troms for Høyre, og har fortid som leder i Tromsø Høyre på midten av 2000-tallet. I tillegg har han vært leder av Finnmark Høyre og Nordland Unge Høyre.

– En ære å bli nominert

Lederen i Tromsø Høyre, Markus Akselbo Johansen, lanserte Kvaal som partiets ordførerkandidat på en pressekonferanse på rådhuset torsdag ettermiddag.

– Et enstemmig styre i Tromsø Høyre har gått inn for Hans Petter Kvaal som ordførerkandidat i 2019. Vi mener han har den erfaringen som trengs i de utfordringene Tromsø står i nå, sier Johansen.

Kvaal brukte ikke lang tid på å bestemme seg for at han ønsket å stille, da han ble spurt av styret i Tromsø Høyre.

– Det har vært en utrolig glede og ære å bli nominert. Jeg har ikke blitt valgt ennå, jeg er nominert. Når man får et slikt spørsmål må man virkelig gå i tenkeboksen. Det finnes ingen bedre by eller mer utfordrende region enn det vi lever i her. Hvordan kan man si nei? Jeg har sommerfugler i magen. Men jeg har vært politisk aktiv i Høyre i 45 år, politikken ligger i ryggmargen, sier Kvaal.

Kvaal var av Troms Høyre ønsket som fylkesrådsleder på fylkestinget i 2013, etter samarbeidet mellom Ap og Høyre i fylkesrådet gikk i oppløsning. Den gang takket han nei. Nå er han derimot foreslått som partiets ordførerkandidat.

Skal ikke trekke seg

Han mener at det ikke finnes en mer interessant jobb.

– Jeg tror Tromsø trenger en tydelig stemme. Nå håper jeg å bli valgt på nominasjonsmøtet.

Høyres nye ordførerkandidat avviser at det er mulig for samarbeid mellom Ap og Høyre, slik Kvaals forgjenger, Jens Johan Hjort, foreslo.

– Det er uaktuelt. Vi skal samle en borgerlig fløy. Ap får finne sine venner, for vi har våre.

Det det mye som sies i en valgkamp. Men når vi setter oss ned klarer vi å samarbeide på regjeringsnivå. Hvorfor skal vi ikke klare det i en kommune? Vi skal finne gode løsninger for kommunen, og da finner vi sammen. Og av og til må man svelge noen kameler for å få det som man ønsker.

– Blir du også å trekke deg etter hvert?

– Aldri. Tar du fanden på ryggen skal du bære den fram, lærte min far meg. Ikke at fanden er å finne her.

– Jeg er ikke siste reserve

Ifølge Kvaal har han blitt spurt to ganger tidligere om å stille som kandidat.

– Jeg er ikke siste reserve. Jeg har blitt spurt to ganger før, men jeg har skygget fordi vi har hatt en god kandidat. Og selv om situasjonen rundt nominasjonen er veldig uheldig, kan jo hende at det som skjer nå er for det beste. Det som ligger i 2018 legger vi bak oss, og nå er det 2019 og valgår.

– Hvordan har du tenkt å vinne valget?

– Løfte de gode konservative sakene. Ved å stemme på den borgerlige gruppen så får du et godt, stabilt styre og politikere som ønsker å se lengre og løfte.

Skiller seg fra Wilhelmsen

Jens Johan Hjort ga deler av skylda for at han trakk seg til Frp, som har fremmet et bompengeultimatum til Høyre. Kvaal har tro på at partiene skal komme til en enighet.

– Jeg er ikke begeistret for bompenger heller. Det er ikke noe særlig for dem som har dårlig råd. Det er de som kommer til å slite. Likevel ser jeg nødvendigheten av å gjøre det for å få gode samferdselsløsninger. Så må vi finne ut hvordan vi styrer sammen med Frp, og jeg tenker vi kan starte med å sitte ned sammen, og ta en kopp kaffe.

I motsetning til Hjort, vil ikke Kvaal garantere at Høyre kommer til å innføre bompenger og en byvekstavtale.

– Jeg skal ikke komme med noen programerklæring her og nå, det skal vi ta etter partiprogrammet blir vedtatt senere i januar.

På spørsmål om hvilke fordeler hans konkurrent har, Gunnar Wilhelmsen, svarte han følgende:

– Det lurer jeg faktisk også på. Han er en dyktig person jeg har stor respekt for, som kommer til å gjøre en god valgkamp. Men jeg er en helt annen person, og står for noe annet.

– Hva skiller dere?

– Jeg står for Høyres program, han står for Arbeiderpartiets program. Det er ganske store forskjeller mellom partiene. Vi er mer visjonær, og har bedre løsninger.